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Brezilya'da Cezaevi İsyanı: 26 Ölü
Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü
Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü
16 Ocak 2017 Pazartesi 07:42
Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.
Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.
Kaynak:
Dunya.com
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