Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü
Ara
BİST 81.524 %0,00
DOLAR 3,7501 %0,38
EURO 3,9803 %0,42
PARİTE 1,0608 %-0,33
ALTIN 145,08 %1,20
FAİZ 11,21 %-0,18
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü

Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü

Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>