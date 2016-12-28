Maden Kaymakamı Büyükergene Göreve Başladı

Maden Kaymakamı Ömer Büyükergene, göreve başladı.



Konya'nın Hadim Kaymakamlığından Maden Kaymakamlığına atanan Büyükergene, ilçeye gelerek görevine başladı.



Büyükergene, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçede eğitime ağırlık vereceklerini, öğrencileri hediye ve ödüllerle mükafatlandırıp daha aktif hale getirmeye çalışacaklarını söyledi.



Sosyal faaliyetleri de geliştireceklerini belirten Büyükergene, "Maden halkına kapımız devamlı açık. İlçenin kalkınması için Maden'e gelecek her türlü proje değerlendirilecek. İnşallah kısa sürede Maden'in göç vermesini durdurmaya ve ilçeyi kalkındırmaya çalışacağız." diye konuştu.