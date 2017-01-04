Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, 89 maden işletmesine 3 milyon 987 bin 228 lira ceza verildi.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, Maden Kanunu'na aykırı davranan 89 maden işletmesine toplam 3 milyon 987 bin 228 lira ceza uygulandı.
Maden İşletmelerine 3,9 Milyon Lira Ceza
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, 89 maden işletmesine 3 milyon 987 bin 228 lira ceza verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, 89 maden işletmesine 3 milyon 987 bin 228 lira ceza verildi.
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