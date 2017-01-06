Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, 75 maden işletmesine 1 milyon 646 bin lira ceza verildi.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, Maden Kanunu'nun çeşitli maddelerine aykırı davrandığı belirlenen 75 maden işletmesine, toplam 1 milyon 646 bin lira ceza uygulandı.
Maden İşletmelerine 1,6 Milyon Lira Ceza
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, 75 maden işletmesine 1 milyon 646 bin lira ceza verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, 75 maden işletmesine 1 milyon 646 bin lira ceza verildi.
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