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Maden İşletmelerine 1,6 Milyon Lira Ceza
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Maden İşletmelerine 1,6 Milyon Lira Ceza

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, 75 maden işletmesine 1 milyon 646 bin lira ceza verildi.

Maden İşletmelerine 1,6 Milyon Lira Ceza

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, 75 maden işletmesine 1 milyon 646 bin lira ceza verildi.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, Maden Kanunu'nun çeşitli maddelerine aykırı davrandığı belirlenen 75 maden işletmesine, toplam 1 milyon 646 bin lira ceza uygulandı.

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