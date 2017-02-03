Maden İşçilerinden "Beyaz Melekleri Kanatlandıralım" Projesi

Ereğli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde çalışan 50 maden işçisinin yer aldığı "Madenci Arama Kurtarma Timi" (MAKUT) kuruldu.



Maden İşçileri Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneğinin, "Beyaz Melekleri Kanatlandıralım Projesi"nin tanıtım toplantısı TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğünde yapıldı.



Dernek Başkanı Muhammet Akyüz, buradaki konuşmasında, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen "Beyaz Melekleri Kanatlandıralım Projesi" kapsamında, kurumda çalışan maden işçilerinin yer aldığı MAKUT'un oluşturulduğunu söyledi.



Maden işçileri tarafından 2002'de kurulan derneğin, 300 üyesi ile sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirme gayretinde olduğunu anlatan Akyüz, "Madenciler dünyanın en ağır işini yapan arkadaşlardır. Dünyanın felaketlerini görmüş her insan bir maden işçisinin bir gününe eşittir. Madenciler, ekmeği için doğa ile savaşan insanlardır. Sel, deprem ve buna benzer doğal afetlerde maden işçileri kurtarma ekibi olarak vardır. Madenci zaten kurtarmada birinci olduğunu dünya üzerinde kanıtlamıştır. Biz bu konuda da iddialıyız." dedi.



Proje kapsamında 50 maden işçisinin eğitilerek kişisel malzemeler ile donanımlı hale getirileceğini belirten Akyüz, şöyle konuştu:



"Projenin adı Beyaz Melekleri Kanatlandıralım. 1999 yılındaki depremlerde ve Van depreminde TTK işçileri kurtarma çalışmalarına katıldı. Beyaz iş elbiseleri vardı üzerinde. Kurtarma çalışmalarında herkes onlara umut bağladı. Enkazdan canını kurtarmak isteyen cenazesini ve değerli eşyalarını almak isteyen madencilere başvurdu çünkü kurtarma çalışmalarında oldukça başarılıydılar. Halk, bu başarılarından dolayı onlara 'beyaz melekler' adını taktı. Projede görev alan maden işçilerine teorik ve uygulamalı eğitim verilecek."



Akyüz, İstanbul'da deprem beklendiğine dikkati çekerek, "Yetkililere sesleniyoruz. TTK'da 9 bin işçimiz var. Yani İstanbul'u kurtarmak için bu sayı yeterli değildir. TTK'da işçi sayısını 10-20 binlere çoğaltmak gerekir." diye konuştu.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da dünyanın en zor, kazancın en helal olduğu madencilik mesleğinin, insan hayatını kurtarmada da etkili olduğuna dikkat çekti.



Depremlerde ve onun dışındaki yeraltı maden kazalarında ilk müracaat edilen müesseselerinden birinin TTK olduğuna işaret eden Çaturoğlu, "Onlar birçok canın kurtarılmasına vesile oldular, Allah onlardan razı olsun. Ülkemiz deprem riski altında bunun için hükümetimiz deprem riski olan yerleşim birimlerinde kentsel dönüşüm projesi başlattı. Bunların da bitmesi için belli bir zaman ve finansman kaynağına ihtiyaç var. Bu cephede bunları düzenlerken kurtarma faaliyetlerini de en mükemmel şekilde olması arzu edilen bir durum." ifadesini kullandı.



Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ise kamuoyunda "kurtarılan insanlar" olarak görülen madencilerin artık kurtaran konumda olduğunu kaydederek, maden işçilerinin ülkede yaşanabilecek doğal afetlere karşı kurtarma görevine talep olduklarını söyledi.



Marmara depreminde Adapazarı'nda madenciler tarafından 30 saat sonra göçük altından kurtarılan Fatih Tanış da projenin Türkiye için son derece önemli olduğuna değinerek, "Göçükte kaldığımda Mehmetçiğimiz, sivil ekipler beni kurtarmak için çok uğraşmışlar, benim bölgeye ulaşamamışlar. Sağ olsunlar annem ve kardeşimi 15 saat sonra beni de 30 saat sonra kurtardılar. Madenci dostlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.