Maddi Hasarlı Kaza Polisleri Harekete Geçirdi

Altınordu ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana gelen maddi hasarlı kaza güvenlik güçlerini harekete geçirdi.



Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü açıklanmayan kamyonet, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yanındaki virajı alamayarak, polis araçlarının da park halinde olduğu yerde kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kaza sonrası nöbet tutan polisler araç sürücüsünü ve yanındaki kişiyi yere yatırarak üst araması yaptı.



Yapılan incelemenin ardından kazanın, sürücünün yolun yağmurlu olması nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirmesinden kaynaklandığı öğrenildi.