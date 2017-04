Madde Bağımlılarına Manevi Destek

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatan madde bağımlılarına diyanet uzmanları tarafından manevi destek veriliyor.



Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde pilot illerde hastanelerde Manevi Destek Birimi kuruldu. Samsun da "Manevi Destek Hizmeti"nin başlatıldığı pilot illerden bir tanesi. Bu kapsamda yaklaşık 1 yıldan beri; Samsun Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki AMATEM biriminde madde bağımlısı olarak tedavi gören hastalara Manevi Destek Hizmeti veriliyor. Manevi Destek Hizmeti isteyen hastalara haftada 1 gün verilen bir hizmet. Manevi Destek Hizmeti Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirdiği manevi destek uzmanı tarafından veriliyor. Programdan yararlanan hastalar uygulamadan oldukça memnun. Her görüşmede mutlu olduklarını belirten hastalar, görüşmelerin daha sık olabileceğini söylediler.



Ö.K.: "Ne zaman o odadan çıksam hep mutlu çıkıyorum"



2005 yılından beri madde kullandığını belirten AMATEM'de tedavi gören Ö.K (30), "Her türlü maddeyi kullandım. Kullanmadığım eroin ve metanfetamin kalmadı. Çok pişmanım. 12 yıldır kullanıyorum. Hemen hemen her gün kullandım. Astımım var, tüberküloz geçirdim, böbreklerimde üreler düştü, gözlerimde, bozukluklar başladı, titremeler var, ailesel açıdan sıkıntılar var. Madde kullandığımda sadece kendim mutlu oluyordum. Bir ara bıraktım. Arkadaş ortamında yine başladım. Burada güzel bir ortam var. Hocalarım çok iyi. Manevi destek çok iyi geldi bana şahsen. Manevi destek; her zaman olmalı ve herkesin katılması gerekiyor. Kendi isteğimizle manevi destek alıyoruz. Manevi destek uzmanı ile yaptığım görüşmeler sonucunda maddeden ve madde kullanan arkadaşlardan nasıl uzak durabileceğimle ilgili fikirler aldım. Bu saatten sonra 'arkadaş' camide olur. Dini bilgim vardı. Fakat hocamın anlattıkları ile daha fazla aydınlandım. Ne zaman o odadan (Manevi Destek Görüşme Odası) çıksam hep mutlu çıkıyorum ve o günüm hep huzurlu geçti. Hocam her gün gelse yok demem. Bonzai, eroin, esrar, kokain ve alkol dahi hepsi birbirine sürüklüyor. 'Bir kere içeyim' demesi bile onu her şeye iten şeydir. Bir kere iki kere değil hiç içilmemesi gerekiyor. AMATEM Samsun'da değil tüm Türkiye'de olması gerekir. Gençler içmesin kendilerini öldürürler başka bir şey yapamazlar. Ben 12 yıldır içiyorum halime bakın. Güç yok kuvvet yok. Kendimizi düşürmekten başka hiç bir şey yapmadım. Ben bıraktım Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.



H.B.: "Yatağa başımı koyduğumda rahat uyuyorum"



2,5 yıl önce madde kullanmaya arkadaş ortamında başladığını söyleyen H.B.(23), "Arkadaş ortamında 'bir kere iç' bir şey olmaz dediler. İçtik ve şimdi maddenin ne kadar zararlı bir şey olduğunu anladık. Buraya kendim ve ailem için geldim. Ailem her zaman yanımda oldu. Jameika, bonzai, flaş atık, esrar attık. Ama şimdi bırakma aşamasındayız. Bıraktık. Doktorlarımız bize yardımcı oluyor. Manevi destek programı çok güzel gidiyor. Beni çok rahatlattı. Öfkeliydim, sinirliydim, kendi kendimle kavga ediyordum. Ama hocam bana yardımcı olmaya çalıştı. Açıklamalarda bulundu. Maddeden dolayı ben boşluktaydım. Benim hayatımda sadece madde vardı. Ama şuan değer verdiğim insanlar daha çok oldu. Ben üç sefer hocamın yanına gittim. Allah'a şükür 3 seferde odadan mutlu, gülerek çıktım. Yatağa başımı koyduğumda rahat uyuyorum" diye konuştu.



Ergin: "Görüşmelerden memnun kalıyorlar"



Hastaya uygulan tedavinin bir ekip işi olduğunu belirten Manevi Destek Uzmanı Fatih Ergin, "Tabii işin başında psikiyatri doktorumuzun hastalara uyguladığı ilaç tedavisi çok önemli. Psikoloğumuz Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı (SAMBA) eğitimi veriyor. El sanatları ve beden eğitimi anlamında da hastalar burada çeşitli aktiviteler yapıyor. Biz de hastaların daha çok manevi yönden kendilerini iyi hissetmelerini çalışıyoruz. Tedavinin devamı, kendi içsel mutlulukları, manevi açıdan Rabbimizin sürekli yanlarında olduğunu belirtme açısından görüşmeler yapıyoruz. Burada tedavi gören hastaların pişmanlık durumu söz konusu oluyor. Biz hastalardaki bu pişmanlığın yeniden madde kullanmaya değil, hayatlarında maddeden uzaklaşmaya vesile olabilecek yeni bir başlangıç olması açısından görüşmeler yapıyoruz. En azından buradaki tedaviyi benimsemeleri ve buradaki süreci daha başarılı geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Görüştüğüm hastalar haftaya tekrar görüşmek istiyor. Hastalarımızdan 'Sizinle görüştüğüm için kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum, buradan mutlu çıkıyorum, kendimi rahat hissediyorum' şeklinde dönüşler oluyor. AMATEM bütün herkes açısından hassas noktaları olan bir tedavi sürecidir. Bazıları tedavinin sonunu getiremeyebiliyor. Bizim görüşmelerimizin neticesinde en azından hastalarımızda 21 günlük tedavinin başarıyla sonlandırılması anlamında bir etkisinin olduğunu gözlemlemeye çalıştık. Tabii bütün hastalarla bu olmuştur diyemeyiz. Ama haftanın bir günü yapmış olduğumuz görüşmelerle buradaki tıbbi tedaviye destek olma noktasında böyle bir sonucu gözlemlediğimizi söyleyebilirim" dedi.



Büyükkarabacak: "Manevi görüşmeleri yapan hastalarımızda motivasyonun biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz"



Uyuşturucunun günümüzde toplumsal bir problem olduğunu belirten Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Yalçın Büyükkarabacak, "Devlet kurumlarımız bu soruna en üst seviyeden çözüm üretmeye çalışıyor. TBMM'de bununla ilgili uyuşturucu ana komisyonumuz mevcut. Uyuşturucuyla ilgili devletimizin bütün kademelerinde yoğun bir çalışma var. Sağlık Bakanlığı olarak tedavi, rehabilitasyon ve sonraki süreçle ilgili önemli çalışmalarımız var. Kurumlarımızın hastaların uyuşturucu dünyasına dönmemesi noktasında adımlar atılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da AMATEM'lerde tedavi gören hastalarımıza yönelik manevi yönden destek vermek ve onları biraz daha motive edebilme açısından yaptığı bir çalışma var. Manevi görüşmeleri yapan hastalarımızda biraz daha motivasyonun yüksek olduğunu görüyoruz. Hastanesi. Bu da şu anlama geliyor; uyuşturucu bağımlılığı tek başına bir kurumun, belli kişilerin yapabileceği bir şey değil. Devlet millet olarak el birliği ile bu problemin çözümüne ne kadar katkı sağlayabileceğimizi düşünerek çalışılması gereken bir durum" açıklamasını yaptı. - SAMSUN