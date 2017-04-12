Madde Bağımlılarına "Arıcılık Kursu" Verilecek

Tunceli'de madde bağımlısı ve risk grubunda yer alan kişilerin meslek edinmeleri için "Arıcılık Kursu" açılacağı bildirildi.



Tunceli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç nüfusun üretime dahil edilmesi için çeşitli projeler hazırladıklarını ve hayata geçirdiklerini belirtti.



Tunceli İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu alt komisyon toplantısında çeşitli kararlar alındığını belirten Kaya şunları söyledi:



"Komisyonun almış olduğu karar doğrultusunda ilimizde arıcılık kursu açmaya karar verdik. Bu kapsamda Çalışma ve İş Kurumu Tunceli İl Müdürlüğümüzle arıcılık kursu için bir işbirliği protokolü yaptık.



Belirlenecek 25 kursiyere 24 Nisan ile 08 Mayıs tarihleri arasında veteriner hekimimiz Duygu Ulaş tarafından il müdürlüğümüzün toplantı salonunda 80 saatlik bir eğitim çalışması yaparak sertifika vereceğiz.



Bu kursu bitiren kursiyerlerimiz isterlerse genç çiftçi projesine başvurabilecekler, isterlerse kendilerinin hazırladığı projeye destek sunacağız ve organik arcılık yapmalarına teşvik edeceğiz."