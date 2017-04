Bir ekosistemi sağlıklı kılan, içerisindeki tüm aktörlerin birbirleriyle verimli şekilde etkileşime geçebilmesidir. Gelgelelim konu, insanların ortak bir amaç uğruna etkileşimi olduğunda, aşılması güç görünen sorunlar baş gösteriyor. Tıpkı girişimciler ile yatırımcıların ortak paydalarda buluşmakta güçlük çekmesi gibi.



15 Nisan'da The Pitcher 2017 kapsamında gerçekleştirilecek olan Madalyonun İki Yüzü isimli oturumda, bu sorunlar masanın her iki tarafından temsilcilerin katılımıyla masaya yatırılacak.



İTÜ ARI Teknokent'in erken aşama kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'te yetiştikten sonra yatırım alan girişimciler ve Türkiye'nin en aktif yatırımcılarından bazıları, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp moderatörlüğünde Workinton Levent 199'da bir araya gelecek.



Davetlisiniz!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Workinton - Levent 199



Mekan Adresi : Büyükdere Caddesi No: 199 Levent, Şişli



Başlangıç Saati : 15.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 12: 00: 00



Kategori : Madalyonun İki Yüzü



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır