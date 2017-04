Madalyaların Kralı" Can Demirci

Otistik olduğu için evden çıkamayan ve bu nedenle aşırı kilo alan Can Demirci'nin hayatı yüzme sporu sayesinde değişti.



Doktorların tavsiyesi üzerine yüzmeye başlatılan Demirci, kısa sürede başta ailesi ve eğitmenleri olmak üzere herkesi şaşırttı.



Yüzmeye başladığında 16 yaşında olan Demirci, kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu. Altı ay gibi bir sürede 67 kilo vererek 145'ten 78 kiloya düşen Demirci, milli sporcu oldu.



Engelli milli sporcu olan Demirci, Türkiye'de katıldığı tüm yarışmaları birincilikle bitirdi. 10 yıldır yüzen Demirci'nin Türkiye'de elde ettiği altın madalya sayısı 95'e ulaştı.



Demirci, sadece yüzmüyor, aynı zamanda koşuyor, bisiklete biniyor. Çevresince çok sevilen Demirci, sesiyle de gönülleri fethediyor.



Her şeyi, aldığı komutlara göre yerine getiren Demirci, duyduğu her cümleyi, nakaratı anında ezberliyor. Yüzmede eğitmenlerinden aldığı komutları anında ve en hızlı şekilde yerine getiriyor.



Türkiye'deki yüzme şampiyonalarında toplamda 95 adet altın madalya kazanan Can Demirci'nin Avrupa'da da 2 derecesi bulunuyor. Çekya'da gerçekleştirilen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda gümüş, İtalya'daki şampiyona da ise bronz madalya kazanan Can Demirci'nin yeni hedefi ise Dünya Paralimpik Şampiyonası.



"Türk bayrağını dalgalandıracağım"



Can Demirci, yakın zamanda Yunanistan'da gerçekleştirilecek Paralimpik Yüzme Şampiyonasında, uluslararası yüzme barajını geçmesi halinde ise 2020'de Tokyo'da gerçekleştirilecek olimpiyatlarda yarışacak.



Türkiye Sutopu Federasyonu Ataköy Yüzme Havuzunda çalışırken AA muhabirine hayatı ve elde ettiği başarılar hakkında bilgi veren 26 yaşındaki milli sporcu Demirci, günde 3 saat antrenman yaptığını anlattı. Demirci, "Bu sene Yunanistan'daki yarışmaya katılacağım. Burada başarılı olup barajı geçersem dünya şampiyonalarına katılmaya hak kazanacağım." dedi.



Yüzmeye başladıktan sonra 145 kilodan 78 kiloya indiğini, pek çok şarkı ve türkü bildiğini, sporla birlikte hayatının çok değiştiğini anlatan Demirci, en büyük hedefini "Çok iyi yüzüyorum. Şampiyon olacağım. 2020'deki olimpiyatlarda madalya alıp Türk bayrağını dalgalandıracağım." diyerek açıkladı.



"Olağanüstü çocukların, ilgiye ve sevgiye ihtiyaçları var"



Anne Sevim Demirci ise ilk zamanlarda çok zor günler geçirdiklerini, önceleri aşırı kilo ve ilaçların etkisiyle ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı dönemlerle karşılaştıklarını söyledi.



Çocuğunun hastalığını geç fark ettiklerini, ardından yıllar süren tedavi yöntemleri ve doktorların tavsiye ve önerileriyle 16 zorlu yılı geride bıraktıklarını aktaran anne Demirci, "Bu hastalığının ilaçsız asla iyi olabileceğini düşünmüyordum. Oysa bunun ilacı kesinlikle spormuş. Spor artık hayatımızın bir parçası. Bu çocukları sevgiyle daha fazla spora yönlendirilmesi lazım." diye konuştu.



"Can, normalde çok hareketli, hiperaktif bir çocuk" diyen anne Demirci şöyle devam etti:



"Aşırı enerjisi var. Spor yapmadığı zaman hırçınlaşıyor. Spor Can'a iyi geldi. Sadece Can değil, bütün çocukların sevgiye ihtiyacı var. Can gibiler olağanüstü çocuklar oldukları için daha fazla ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyuyorlar. Onun için onlarla daha fazla zaman geçirmemiz gerektiğine inanıyorum."



"Türkiye rekorlarını alt üst ediyor"



Yüzme eğitmeni Duran Arslan ise Can ile yüzme havuzunda tanıştıklarını, çok yetenekli ve başarılı olduğu için peşine düştüklerini ve sonunda onu kazandıklarını söyledi.



İki yıldan bu yana beraber çalıştıkları Can'ın bu süre içerisinde Türkiye rekorlarını altüst ettiğini anlatan eğitmen Arslan, şunları kaydetti:



"İtalya'da Avrupa şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olarak bizi gerçekten gururlandırdı. Bu sene de amacımız dünya barajı. Yakın zamanda Yunanistan'da paralimpik olimpiyatlar var oraya gideceğiz. Ondan sonra inşallah Meksika'da dünya şampiyonası... Daha sonra ise 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşecek olimpiyatlar ana hedefimiz. Önceki yıllara göre şimdi daha yoğun antrenman yapıyoruz. 2020'deki olimpiyatlarda madalya alacağımıza inanıyorum."