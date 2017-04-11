Maçtan Dönüşü Kazada Ölen Fenerbahçe Taraftarı Defnedildi
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, maç dönüşü kazada ölen Fener taraftarı göz yaşları içinde toprağa verildi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, maç dönüşü kazada ölen Fener taraftarı göz yaşları içinde toprağa verildi.
Sabah saatlerinde İstanbul'daki maçtan dönerken Havran yakınlarında geçirdiği kazada hayatını kaybeden 39 yaşındaki Türker Öztuğ son yolculuğuna uğurlandı. Türker Öztuğu, İskele Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazını müteakip Taylıeli Mezarlığı'na defnedildi. Öztuğ'un cenazesi Fener bayrağına sarılırken, arkadaşları başında nöbet tuttu. Çok sayıda seveninin katıldığı cenazede eşi Ajda Öztuğ'un feryadı yürekleri parçaladı.
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