Maçta Top Patladı, Oyun Durdu!

Fransa Ligue 1'deki Marsilya-Toulouse maçında top patladı.

Fransa Ligue 1'deki Marsilya-Toulouse maçında top patladı.

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Toulouse, Marsilya, Fransa
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