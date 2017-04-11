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Maçta Top Patladı, Oyun Durdu!
Fransa Ligue 1'deki Marsilya-Toulouse maçında top patladı.
11 Nisan 2017 Salı 08:59
Fransa
Ligue 1'deki Marsilya-Toulouse maçında top patladı.
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