Maçta İlginç Diyalog

Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında Kayserispor'u 2-1 yendi. Maça damgasını vuran ise Sarı Kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu Deniz Türüç ile Sergen Yalçın arasında yaşanan diyalog oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında düşme potasında olan Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi Başkent ekibi 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmaya damgasını vuran ise bu sezon gösterdiği performans ile milli takıma da seçilen Deniz Türüç'ün bir pozisyonda sinirlenmesi oldu. Hakemin kararına kızan Deniz Türüç'ü Sergen Yalçın sakinleştirmye çalıştı. Bu pozisyona çok kızan oyuncu hocasına, "Sergen hocam beni çıkar" diyerek tepkisini göstermeye çalıştı.



Bunun üzerine genç teknik adam tecrübesi ile oyuncusunu sakinleştirmeye çalıştı.



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