Macron "Yahudi Soykırımı" Anıtını Ziyaret Etti

Fransa cumhurbaşkanı adayı Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron, Fransa'dan Nazi kamplarına gönderilen insanların isimlerinin yazılı olduğu "Yahudi Soykırımı" anıtını ziyaret etti.



Macron, İkinci Dünya Savaşı sırasında işgal atındaki Fransa'dan Nazi kamplarına gönderilen aralarında yaklaşık 11 bini çocuk 76 bin kişinin isimlerinin yazılı olduğu Paris'teki anıtta incelemelerde bulundu.



Macron, işgal atındaki Fransa hükümeti ile Nazi Rejimi arasındaki konuyla ilgili resmi yazışma belgelerini de yakından inceledi.



Fransa'daki Yahudi cemaati cumhurbaşkanı seçiminde aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı Macron'a destek verilmesi çağrısında bulunmuştu.



Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisi eski lideri ve Marine Le Pen'in babası Jean Marie Le Pen, "Yahudi Soykırımı"na "tarihte bir ayrıntı" demiş ve bu sözü kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.



Diğer taraftan Marine Le Pen de, kampanya sırasında 1942'de yaklaşık 13 bin Yahudi'nin Paris'ten toplanarak Nazi kamplarına götürülmesinden Fransa'nın değil o dönemdeki hükümetin sorumlu olduğunu dile getirerek başka bir tartışma yaratmıştı.



Macron ise buna karşılık olarak cuma günü 1944'te 642 Yahudi'nin Naziler tarafından katledildiği Oradour-sur-Glane kasabasını ziyaret etmişti.



Kamuoyu yoklamalarında önde görülen Macron ile Le Pen 7 Mayıs'ta ikinci tur oylamada cumhurbaşkanlığı koltuğunun yeni sahibi olmak için yarışacak.