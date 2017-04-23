Macron ve Le Pen İkinci Turda
Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı.
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