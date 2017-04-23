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Macron ve Le Pen İkinci Turda
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Macron ve Le Pen İkinci Turda

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı.

Macron ve Le Pen İkinci Turda

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı.

Kaynak: Dunya.com

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