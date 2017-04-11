Macron, Terörle Mücadelede Sosyal Medyayı Kullanacak

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı "En Marche" (Yürüyüş) Hareketi'nin Lideri Emmanuel Macron, iktidara gelirse terörle mücadelede sosyal medya şirketlerinin kriptolanmış mesajlarını isteyeceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı seçimi kampanyası çerçevesinde, başkent Paris'teki bir toplantıda konuşan Macron, seçimi kazanması halinde, sosyal medya şirketlerini, terör şüphelilerinin mesajlaşmalarını devlet yetkililerine vermeye zorlayacağını belirtti.



Macron, "Demokratik ülkeler, teröristlerin sosyal medyada ve anında mesajlaşma sitelerinde birbirleriyle kurduğu iletişimin içeriğine erişebilmeli." değerlendirmesini yaptı.



Şirketlerin, "yaptıkları sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin bulunduğunu" savunmalarının, "artık kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Macron, bu çerçevede görüşeceği şirketlerin Google, Facebook, Apple ve Twitter olacağını kaydetti.



Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak ve 11 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluğu geçen olmazsa, ikinci tur, en çok oyu alan iki aday arasında 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.



Kamuoyu yoklamalarına göre, Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi adayı Marine Le Pen, seçimlerde en fazla oyu alması beklenen iki aday olarak öne çıkıyor.