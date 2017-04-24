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Macron: Sistemi Reformdan Geçireceğim
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Macron: Sistemi Reformdan Geçireceğim

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turu önde bitiren Macron, sistemi reformdan geçirme sözü verdi.

Macron: Sistemi Reformdan Geçireceğim

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turu önde bitiren Macron, sistemi reformdan geçirme sözü verdi.

Kaynak: Dunya.com

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