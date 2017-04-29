Macron'dan Merkez Sağ veya Merkez Solla İttifaka Kırmızı Işık
Fransa'da ikinci turu 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin güçlü adayı Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde milletvekili genel seçimlerinde merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi veya merkez sol Sosyalist Parti ile ittifak kurmayacağını bildirdi.
Fransa'da ikinci turu 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin güçlü adayı Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde milletvekili genel seçimlerinde merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi veya merkez sol Sosyalist Parti ile ittifak kurmayacağını bildirdi.
Le Figaro gazetesine açıklamalarda bulunan Macron, Cumhuriyetçiler Partisi Senatörü ve Troyes Belediye Başkanı François Baroin'in haziran ayında yapılacak milletvekili genel seçimlerinde kendi partisi ile Yürüyüş Hareketi arasında ittifak kurulması ve kendisinin başbakan olması önerisini değerlendirdi.
Emmanuel Macron, "Odaklandığım hedef açık. Milletvekili genel seçimlerinde, cumhurbaşkanı seçiminde elde edeceğim salt çoğunluğu yakalamak." ifadelerini kullandı.
"Cumhuriyetçiler Partisi ve Sosyalist Parti ile herhangi bir ittifak olmayacak." şeklinde konuşan Macron, hareketine her iki partiden de katılanlar olacağını ifade etti.
Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Emmanuel Macron ve yüzde 21,30'unu alan Marine Le Pen, ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.?
Son kamuoyu yoklamalarında önde görünen Macron, merkez sağ ve merkez soldan ikinci tur için önemli oranda destek alırken, Le Pen'e verilen destek zayıf kalmış, bunun üzerine Le Pen, başbakanlık karşılığında ilk turda yüzde 4,7 oy alan muhafazakar sağcı aday Ayağa Kalk Fransa (DLF) Partisi Başkanı Nicolas Dupont-Aignan ile anlaşmıştı.
Marine Le Pen ve Emmanuel Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.