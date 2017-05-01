Macron Aşırı Sağcılar Tarafından Öldürülen Faslı Genci Anma Töreninde

Fransa'da "Yürüyüş" hareketinin adayı Emmanuel Macron, 1995'de ırkçıların ölümüne sebep olduğu Faslı Brahim Bouarram'ı anma törenine katıldı.



Aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) adayı Marine Le Pen'e karşı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura çıkan "Yürüyüş" hareketinin adayı Emmanuel Macron, 1995'de ırkçıların ölümüne sebep olduğu Faslı genç Brahim Bouarram'ı anma törenine katıldı. Macron'un yanı sıra sosyalist Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Komünist Parti adayı Jean-Luc Melenchon'un da bulunduğu anma töreninde genç adamın ırkçılar tarafından Seine Nehri'ne itildiği köprüye çiçek bırakıldı. Gencin o dönem 9 yaşındaki oğlu da törende bulundu.



Komünist Parti adayı ve seçimlerde dördüncü sırada yer almış Jean Luc Melenchon da anma töreninde aşırı sağa karşı uyarılarda bulundu. Seçmenlerine FN'ye oy vermek gibi "korkunç bir hataya" düşmemeleri konusunda uyarıda bulunan Melenchon'un yanı sıra Macron da FN'nin geçmişindeki ırkçılığın hala aktif ve canlı olduğunu ifade etti.



29 yaşındaki Faslı genç, 1995 senesinde 12 bin kişinin katıldığı, FN tarafından her sene 1 Mayıs'ta organize edilen Jeanne D'Arc'ı anma yürüyüşleri sırasında neonazi görünümlü 4 ırkçı tarafından Carroussel köprüsünden Seine Nehri'ne atılmıştı. Genç boğularak can vermiş, suçlulardan biri 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Brahim Bouarram o günden beri ırkçılıkla mücadelenin sembolü haline geldi. - PARİS