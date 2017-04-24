Macron, Almanlar'a Derin Nefes Aldırdı

Fransa'da yapılan başkanlık seçimleri Fransa kadar başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa'da yakinen takip edildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın sözcüsü Steffen Seibert, Macron'a gelecek iki hafta için iyi dileklerini ilettiğini söyledi. Seibert, "Emmanuel Macron'un güçlü bir AB ve sosyal piyasa ekonomisi çizgisinde başarılı olması iyi bir şey" dedi.



Sosyal Demokrat Parti Başbakan adayı Martin Schulz, Macron'un başarısıyla ilgili olarak, "AB taraftarı Macron'un ilk turda kazanması AB için olduğu kadar Almanya için de önemli bir olaydır. AB karşıtı tescilli ırkçı ve yabancı düşmanı ve Alman ile Fransa arasında yeni sınırlar oluşturmak isteyen Le Pen'in ikinci turda da kazanmamasını temenni ediyoruz. AB taraftarları ikinci turda Macron'un yanında yer almasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, Emmanuel Macron'un seçim öncesi gösterdiği güveni ilk turda yüzde 23,9 oy alarak pekiştirdiğini belirterek, "Macron Başkan olacak. ikinci tur seçimlerinde Aşırı ırkçı AB karşıtı partileri karşı da set oluşturacağını bekliyorum" açıklamasında bulundu. - FRANKFURT