Macron'a Boyalı Protesto

Fransa cumhurbaşkanı adayı Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un Lyon'daki kampanya merkezinin bulunduğu binanın kapı ve camlarına boyalarla protesto yazıları yazıldı.



Fransa'da kendilerini "faşizm ve kapitalizm karşıtı" olarak tanımlayan ve "Ne Le Pen ne de Macron" sloganını kullanan gençler, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalan Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen'i protesto etmek için zaman zaman gösteri düzenliyor.



Bu grubun, Lyon'un ikinci bölgesinde olan Macron'un kampanya merkezinin bulunduğu binanın kapıları ve camlarına boyalarla protesto yazıları yazdığı belirtildi.



Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.