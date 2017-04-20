Maçka Parkı'ndan Geçen Tünele İtiraza "Ret"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, Maçka Parkı'ndan geçen "Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi"ne ilişkin CHP'li meclis üyelerinin ve Şi·şli· Beledi·yesi·nin i·ti·razları reddedildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı toplantısının 3. birleşimi, Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.



Toplantıda, Maçka Parkı ve Ortaköy Vadisi'nden geçen "Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi"ne ilişkin plan değişikliği itirazının yer aldığı komisyon raporu gündeme geldi.



Raporla ilgili söz alan CHP'li meclis üyesi Esin Hacıalioğlu, rapora itiraz eden meclis üyelerinden biri olduğunu söyledi.



Hacıalioğlu, söz konusu projede kamu yararı bulunmadığını savunarak, itirazların kabul edilmeme nedeninin açıklanmasını istedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter de "İstanbul trafiği açısından tünel projesi önemlidir. Yeşil alanda da herhangi bir ufalma söz konusu olmuyor. Bu nedenle söz konusu itirazları reddettik." dedi.



Konuşmaların ardından komisyon raporu oylamaya sunuldu. Rapor oy çokluğuyla kabul edildi.



İtirazlar



"Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi"ne, Şişli Belediyesi ve CHP'li meclis üyeleri tarafından itiraz edilmişti. Mecliste alınan bu karara göre, itirazlar Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun bulunmadı.



Şişli Belediyesinin itiraz dilekçesinde, tünelin Maçka Demokrasi Parkı'nın önemli bir kısmına zarar verdiği ileri sürülerek, şunlar kaydedildi:



"İstanbul genelinde ve Şişli'de kontrolsüz şehirleşme, beraberinde pek çok problemi getirmiş ve bu problemler kent yaşamı içinde halkın sahip olması gereken temel ihtiyaçların önüne geçmiştir. Bu plan bu sorunların başında yer alan ulaşım sorununu çözmeye yönelik hazırlanmıştır. Ancak kentin ulaşım sorununu çözerken, tünel yol güzergahının, Maçka Demokrasi Parkını önemli ölçüde olumsuz etkilediği ve parkın önemli bir kısmına zarar verdiği görülmüştür. Maçka Demokrasi Parkı, İstanbul'da meydana gelebilecek bir deprem afetine karşı Şişli hudutları dahilinde çadır kent alanı olarak kullanılacak alan ve 'afet toplanma alanı' olarak belirlenen alandır."



CHP'li meclis üyelerince verilen itiraz dilekçesinde ise Büyükşehir Belediyesinin yapmak istediği yol ve kavşakların, kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle 2015 yılında 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği, kararın 2016 yılında da Danıştay 13. Dairesi tarafından onandığı aktarıldı.



Dilekçede, "Hiçbir kurum ve kuruluşun kesinleşmiş mahkeme kararını tanımayıp Kentsel Park Alanının bütünlüğünü bozma ve yeşil alanları küçültme yetkisi yoktur. Bu bölge ile ilgisi olmayan transit trafiği bu alana getirerek, çevresinde trafik tıkanıklığı, gürültü ve hava kirliliği yaratacak bu kavşakların bu bölgeye yarardan çok zararı dokunacaktır." ifadelerine yer verildi.