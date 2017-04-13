Maçka Parkı'na 60 yeni ağaç dikildi



İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maçka Demokrasi Parkı'na 60 adet yeni ağaç dikti. Vatandaşlar, Şişli'nin yeşil alanlarından olan parkta yapılan ağaçlandırma çalışmasından memnun olduklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şişli'nin yeşil alanlarından biri olarak kabul edilen, Maçka Demokrasi Parkı'na ağaçlandırma çalışması yaptı. Bireysel spor yapanlar ve evcil hayvan sahipleri başta olmak üzere, İstanbul'un başka noktalarından da gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olan parkta kışın devrilen ağaçların yerini yenileri aldı. Çevredeki nadir yeşil alanlardan olan Maçka Demokrasi Parkı'na, 32'si kış mevsiminde kar yağışı nedeniyle devrilen ağaçların yerine, 28 tanesi yeni olmak üzere 60 ağaç dikti.

İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve bir süredir devam eden ağaç dikme çalışmaları dün tamamlandı. İBB'den edinilen bilgilere göre, Maçka Demokrasi Parkı'na 23 adet ıhlamur, 16 adet erguvan, 10 adet süs eriği, 11 adet de gürgen ağacının dikimi tamamlandı.

"Nefes aldığımız tek yer burası"

Ağaçlandırma çalışmaları devam ettiği sırada, Maçka Demokrasi Parkı'nda köpeğini gezdiren ve temiz hava alan İlkay Eren isimli vatandaş, parkın öneminden ve çalışmalardan memnuniyetinden bahsederek, "Yakınlarda oturuyorum, Bomonti'de. Maçka Parkı'nı seviyoruz. Buraya sık geldiğim için bir süredir ağaç dikme çalışmalarını görüyorum. Ağaçlandırma güzel bir şey, sonuç olarak ağaç güzel bir şey. Binaların yerine ağaçların dikilmesinin taraftarıyım. Nefes aldığımız tek yer burası şu anda. Evcil hayvanı olanların gelebileceği tek nokta burası" dedi.