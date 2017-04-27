Macit Özcan'ın Tutuklanması İstemine Mahkemeden Ret

MERSİN eski Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Macit Özcan'ın 'ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve organize suç örgütü kurmak' suçlarından yargılandığı davada, duruşma savcısı Özcan'ın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddedip, duruşmayı erteledi.



Eski Başkan Macit Özcan ile kardeşleri Tacit ve Sacit Özcan, oğlu İlker Özcan, müteahhitler Erol Avgören, Cengiz Akray ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu tutuksuz 48 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bazı sanıklarla birlikte eski başkan Macit Özcan'ın katılmadığı duruşmada, tanık dinlendi. Duruşma savcısı, sanıklardan Macit Özcan, Abbas Sayılır, İlker Özcan, Erol Avgören, Tolga Avgören, Metin Akray ve Cengiz Akray'ın tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederken, raporların karşılaştırılması için dosyaların Ankara'daki bilirkişiye gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.



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