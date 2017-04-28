Maçın Başlama Vuruşu Emine Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1. Spor ve Kültür Şenliği sonrası düzenlenen maçta başlama vuruşunu yaptı. Suriyeli ve Türk çocukların kaynaşmasını amaçlayan'Bir umut, Bir ufuk'projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) işbirliği ile gerçekleştirilen'1. Spor ve Kültür Şenliği'Riva'daki ...