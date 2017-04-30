TFF 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Manisaspor'u 1-0 mağlup eden Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, kaybetmeleri durumunda lige havlu atacakları bir maçı kazandıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kalpar, oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, "Çok değerli bir maçtı. Var olmak ya da olmamak maçıydı. Kaybetseydik lige havlu atacaktık." dedi.



Karşılaşmadan önce oyuncularına maçın önemini anlattığını kaydeden deneyimli teknik adam, "Psikolojik olarak çok büyük savaş vermemiz gerekiyordu. Maçtan önce şunu söyledim; 'Bugün zaferi kazanmamız gerekir. Bugün kazanırsak inanıyorum ki baştan başlayacağız.' Yaptıkları mücadeleden dolayı onları tebrik ediyorum, göğsüm kabardı." diye konuştu.



Manisaspor cephesi



Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını bildirdi.



Maça en az bir puan almak hedefiyle çıktıklarını aktaran Karafırtınalar, şöyle konuştu:



"İlk yarı dengeli bir maçtı. Özellikle son dakikalarda elde ettiğimiz fırsatı değerlendirseydik çok iyi olacaktı. İkinci yarı ev sahibi ekibin baskısını hissettik. Futbolda şans olacak. Ben buna çok inanan biriyim. Sonradan oyuna giren oyuncular iyi konsantre olamadı. Son haftalarda çok ciddi, zor maçlar oynuyoruz. Kazanmamız gereken maçtı ama mağlup olduk. Son dakika iki oyuncum kırmızı kart görmemesi gerekirdi. Bu kabul edilir bir şey değil."



Öte yandan maçın ardından Manisaspor'un kalecisi İsmail Şahmalı ile Gaziantep'te yayımlanan Güneş gazetesinin muhabiri Ali Güneş arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya Manisaspor'un yedek kalecisi Emrah Tuncel de katılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmak için polise başvurduğu belirtildi.