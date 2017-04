Maçın Ardından

İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk yarışını mayıs ayına kadar taşıdıklarını söyledi.



Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğü ile sona eren Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Sezon başından beri önemli bir süreç yaşanıyor. Ligde birinci ve ikinci olmayı mayıs ayına kadar taşımış olduk. Uyanış maçımız oldu. Yarışa sonuna kadar devam edeceğiz. Mental olarak hocamızın oyunculara verdiği destekten dolayı hocamızı, başarılı mücadelelerinden dolayı futbolcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.



Geçen hafta yoğun bir süreç yaşadıklarını dile getiren Göksel Gümüşdağ, "Psikolojik olarak yoğun bir haftamız oldu. Bu haftayı alıp hala yarışta var olduğumuzu söylemek istiyorduk. Henüz hiçbir şey bitmiş değil, önümüzde 5 haftamız var. Kalan haftalarda en iyi mücadeleyi gösterip, son maça kadar bu yarışta olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş'ı kardeş takım olarak görüyoruz"



Beşiktaş'ın ligin en iyi futbol oynayan iki takımından biri olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Beşiktaş Kulübü'ne geçmiş olsun. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Beşiktaş ligin en iyi top oynayan iki takımından biri. Diğeri de Başakşehir. Beşiktaş ile bizim farklı bir bağımız vardır. Beşiktaş ile Başakşehir'in kardeşlik, takımdaşlık duygusu var. Beşiktaş'ı kardeş takım olarak görüyoruz. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak da konuşan Gümüşdağ, şunları kaydetti:



"Başakşehir olarak sevgi, fair play ve dışarıya yansıyan sempati, şampiyonluk kadar kıymetli. Böyle olmasaydı kulüp olarak gereğini yapmazdık. Acaba bunu kaç kulüp yaptı, kaç başkan yaptı. Bunu da sormak lazım. Erdemli davrandığımızı düşünüyoruz. O konu geldi, geçti. Aile olarak böyle dönemlerde kenetleniriz. Dostu da düşmanı da görüyoruz. Kenetlendik, bu her takımın başına gelecek bir şey. Gazetecilerle aynı ailenin paydaşlarıyız. Kenetlenip birbirimize sarılıp yolumuza devam edeceğiz. Bizi dışarıdan karıştırmak isteyenlere müsaade etmeyiz."