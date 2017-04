Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, ligin en kaliteli takımı ile oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Avcı, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce keyifli bir mücadele beklediklerini ve bekledikleri gibi de bir 90 dakika olduğunu anlatarak, "Beşiktaş ligin en geniş alanda oynayan takımı. Bloklar arasını dar tutarak, etkili oyuncularının topla buluşmamasını istedik. Oyuna baskılı başlamak, rakibi hataya zorlamak ve seken topları almak istiyorduk. Deplasmanda da böyle başlamıştık. Düşen topların çoğunu aldık." ifadelerini kullandı.



Oyun planlarının tuttuğunun altını çizen Abdullah Avcı, şunları kaydetti:



"Girdiğimiz her pozisyon hemen hemen gol oldu. 18 dakikada 3-0 yaptık. Oyundan hiç kopmadık. Beşiktaş'ın yakaladığı bir pozisyon var, gol olsa maça erken ortak olabilirlerdi. Bekir'e ayrı bir parantez açalım, 3 ay önce ameliyat geçirdi ama oyunun içinde hiçbir şekilde düşüş göstermedi. 29 haftadır iki kulvarda yarışın içindeyiz, ligin en kaliteli takımı ile maç yaptık. Ligin ilk 5 sırasındaki takımlardan en fazla puan alan ekibiz, düşme hattındaki takımlara puanlar verdik. Harika bir sezon geçiriyoruz, bunu nerede bitireceğiz, hep birlikte göreceğiz. Nerede bitirirsek bitirelim çok başarılı bir sezon. 60 puanı bulduk, lig tarihimizin en yüksek puanlarından bir tanesi. Yarış devam ediyor, keyifli bir durum, rakibimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum."



Abdullah Avcı, sezonu iki kupayla kapatma hedeflerini hatırlatılması üzerine, "Teknik adam ve futbolcu her kupayı ister. Sonuç ne olursa olsun şampiyonluk kadar değerli işler yaptık. 4 puan fark da az değildir, hep kovalamak zorundasın. 17 hafta lider kalmış bir takımız. Bizim için yorucu bir sezon. Kupa almak her şey değildir, önemli olan doğru tablolar çizebilmektir. Geçen hafta yaşananlar bizi çok üzmüştür. Saygıyı hiçbir zaman kaybetmemek gerekiyor. Kovalayacağız, nerede bitirsek bunun keyfini çıkaracağız." şeklinde konuştu.



Avcı, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da 2 gol atan Cengiz Ünder hakkında ise şunları söyledi:



"Cengiz geldiğinden beri önemli bir aşama kaydediyor. Hem attığı gollerle hem de yaptığı asistlerle. Cengiz 19 yaşında, hem bize hem de Türk futboluna katkı sağlayacak bir oyuncu ama durmayacak. Fenerbahçe'ye attı, bugün burada da attı. Umarım daha büyük hedefler koyacak, biz de bu hedeflere yardımcı olacağız."