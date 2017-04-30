Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Antalyaspor'a 5-2 yenilen Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, beklemedikleri ağır bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arın, Adanaspor'un bulunduğu konum itibarıyla oyuncuları maça hazırlamanın zor olduğunu belirtti.



Kayserispor'un haftayı üç puanla kapatmasının ardından, maçın daha da zorlaştığını vurgulayan Arın, şunları kaydetti:



"Düşme hattının üstündeki Kayserispor'un kazanmasının ardından puan farkı 10 olmuştu. Bizim için zor maç daha da zorlaşmıştı. Bizim maçtan önce düşüncemiz tamamen kazanmaya yönelikti ama düşünce ve uygulama bir olmuyor. Son vuruş becerisi iyi olan bir takıma bu kadar pozisyon verirsek bizi cezalandırır. Bizim beceriksizliğimize rakibin becerikliliği eklenince ilk yarıyı 3-0 geride kapattık. İkinci yarı tamamen Antalyaspor'un kontrolünde geçti. Beklemediğimiz, ağır bir skor oldu."



Antalyaspor cephesi



Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, farklı kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.



Takım olarak iyi oynadıklarının altını çizen Çalımbay, "Maça çok iyi başladık. Sonununa kadar da iyi götürdük. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Bunların 5'ini değerlendirdik. Takım olarak herkes çok iyi oynadı." diye konuştu.



Son dakikalarda yedikleri 2 gole değinen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:



"Maalesef oyunun getirdiği yorgunluktan ya da skordan dolayı beklemediğimiz anda gol yedik. Bizim için galibiyet çok önemliydi. Önümüzde 5 maç var. Bunları da alıp, ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz. Biz takımı aldığımız zaman kimsenin böyle durumları yoktu ama arkadaşlarımızın, yönetim ve taraftarların üstün gayreti ile şu anda iyi bir yere geldik. Önemli olan ligi iyi bir yerde bitirmek. Kalan 5 maçı da disiplinli bir şekilde oynayıp, önümüzdeki sezon daha disiplinli ve yukarıyı düşünen iyi bir takım kurmak için elimizden geleni yapacağız. İlk 10'unun içinde olmak istiyorduk. Onun için de kalan 5 maçı çok iyi bir şekilde bitirmek gerekiyor."