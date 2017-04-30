TFF 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup olan Balıkesirspor'un teknik direktörü Can Cangök, ceza sahası etrafında çok sayıda duran top kazanmalarına rağmen bunları değerlendiremediklerini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cangök, takımda uzun zamandır kazanamamanın verdiği bir stres olduğunu belirtti.



Kötü bir futbol oynamadıklarını anlatan Cangök, şöyle konuştu:



"Bugünkü maçta ilk yarı fena oynamadık. İkinci devre başında 10-15 duran toplarla üzerimize çok geldiler, çıkamadık. O arada golü yedik. Arkadan penaltı oldu. Kalecimiz penaltı kurtardı, takım bir direnç gösterdi. Çok sayıda ceza sahası etrafında ölü duran yakaladık ama değerlendiremedik. Bu sene talihsizliklerimizin bir tanesi de ölü toptan çok az gol atmamız. Oyuncularımız son haftalarda kendisini sahipsiz hissetmeye başladı. Yapacağımız bir şey yok. Artık liglerin bitmesini bekleyeceğiz ve önümüzdeki sene yapacağımız işlere odaklanmak istiyoruz."



Boluspor cephesi



Karşılaşma sonrası konuşan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise Balıkesir'in ligin en iyi 3-4 takımından biri olduğunu kaydetti.



Zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini ifade eden Çapa, şu değerlendirmede bulundu:



"Galip gelmemiz gerekiyordu. Son haftalarda oynadığımız oyundan biraz uzak bir futbol sergiledik. Orta sahada dengeyi sağlayan oyuncumuzun rahatsız olması alışagelmiş oyunumuzu değiştirdi. İlk 15 dakika zorlandık. İlk yarıda daha çok net pozisyon bulduk. Genel anlamda ilk devre istediğimiz gibi geçti. İkinci devre oyunculara inisiyatif almalarını ve rakibin bıraktığı alanları kullanması gerektiğini söyledik. Onlar da bunu iyi yaptı. Penaltıyı atsaydık 3-1 olacaktı bizim adımıza daha rahat bir maç geçecekti. Ondan takımın reaksiyonu göze hoş gelmese de artık futbol değil alınan sonucun önemli olduğu bir döneme geldik. Bundan sonra kalan maçlarımızı alıp play-off'ta yolumuza devam etmek istiyoruz."