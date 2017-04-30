Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'a 2-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, sahalarında kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, yoğun maç fikstürünü eleştirerek, şöyle konuştu:



"Dokuz günde üç maç oynadık. Bu programı yapanları kutlamak istiyorum. Bizim camiamız önemli bir camia. Kasımpaşa'nın her zaman hedefi vardır. Böyle bir program yaparsanız benim takımımın 60. dakikada pas atacak dermanı olmaz. Burada eşit şartlarda bir mücadele ortaya çıkmıyor. Bu yarışın tüm takımlar için adaletli olmasını isterim. Biz bu yıl bir Anadolu kulübüne sahamızda ilk defa kaybettik. Rakibim sahaya bana göre çok daha avantajlı çıkıyor. Bugün oynayabilmek çok zordu ve bunu öngörmüştük. 90+3. dakikada golümüz iptal edildi. Bunu birinin açıklamasını bekliyorum. Bugün iyi niyetli bir oyun vardı ama maçın içeriğini konuşmaya çok fazla gerek duymuyorum."



Akhisar Belediyespor cephesi



Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, zor bir maç olduğunu ifade etti.



Maçın ilk 15 dakikasında istedikleri gibi oynayamadıklarını vurgulayan Saraloğlu, "Maçın başında galibiyetin bize yakın olduğunu söylemiştim. Bu, oyuncularımıza olan güven ve beklentiden kaynaklanıyordu. Kalitemizi ortaya koyabilirsek her maçı kazanacağımızı biliyorduk. İlk yarıdan sonra oyun hakimiyetini elimize geçirdik. İkinci yarıya golle başladık. İkinci golü de bularak skoru domine ettik. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Ligde ilk 7'ye kalmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.