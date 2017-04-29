Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Kayserispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Ligde 4 hafta sonra gelen galibiyetin benimle olması güzel. Öncelikle taraftara teşekkür ediyorum. Müthiş bir destek vardı. Oyunculara teşekkür ediyorum, kazanma coşkusunu bu stresli ortamda ortaya çıkardılar." dedi.



Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncularının maç boyunca oyunu bırakmadıklarını ve disiplinli oynadıklarını belirtti.



Kayserispor'un başına yeni geçtiğini ve oyuncularla 5 gün çalışma imkanı bulmasına rağmen öğrencilerinin iyi reaksiyon gösterdiğini ifade eden Bakkal, şunları kaydetti:



"Benden önce kazanılan 4 maç vardı. Oyunculara oradaki oyunlarını hatırlattık. Onlarla 5 gündür beraber olmamıza rağmen iyi cevap verdiler. İki tane önemli eksiğimiz vardı. Bu maçta uzun süredir oynamayan oyuncuları sonradan oyuna aldık. İyi bir galibiyet aldık, net bir galibiyet oldu. Tabii rakibin 10 kişi kalması işimizi biraz daha kolaylaştırdı. Ama bir şeyi de gönülden isteyince bir şekilde başarılı olunuyor. Benim ilk maçın inşallah tüm camiaya bu galibiyet hayırlı olsun inşallah böyle devam ederiz."



Aytemiz Alanyaspor cephesi



Aytemiz Alanyaspor Teknik Diretörü Safet Susic de Kayserispor'u aldıkları galibiyetten dolayı tebrik etti.



Kırmızı kart sonrası 10 kişi kalana kadar iyi bir oyun sergilediklerini dile getiren Susic, "Maçta iyi oynadık ama kırmızı kartı görünce maç bizim için bitti. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Kayserispor son dört maçtır yeniliyordu. Onlar için final maçıydı. Bugün iyi oynadılar. Sonuçta farklı bir galibiyet aldılar." ifadelerini kullandı.