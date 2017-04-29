TFF 1. Lig'de sahasında Göztepe'yi 1-0 yenen yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, galibiyete bugün için sevindiklerini ve hemen önümüzdeki hafta oynayacakları Bandırmaspor maçına konsantre olacaklarını söyledi.



Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya galibiyet için çıktıklarını ve bunu başardıklarını belirtti.



Güzel oyunla 3 puanı aldıklarını aktaran Buz, "Oyuncularımı kutluyorum, gerçekten iyi bir müsabakaydı. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Bu galibiyete bugün için seviniyoruz. Önümüzde Bandırmaspor maçı var. Ona konsantre olup, devam edeceğiz." diye konuştu.



Göztepe cephesi



Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise kendileri için bu maçın final maçı gibi olduğunu ancak kaybettiklerini ifade etti.



Ligin en iyi takımlarından biriyle mücadele ettiklerini anlatan Vural, kontrollü götürdükleri oyunda kaptırdıkları topla golü yediklerini vurguladı.



Oyuna bütün müdahalelerini yaptıklarını dile getiren Vural, "Sonuç olarak çok önemli bir final maçını kaybetmiş olduk. Üzgünüz ama benim burada özel bir durumum var. Üzüleyim mi sevineyim mi bilemediğim bir maç. Bir kere Malatyalılara çok teşekkür ediyorum. Futbolda vefa kelimesinin ne anlama geldiğini gösterdiler. 31 yıl önce görev yaptığım bir yer burası." şeklinde konuştu.