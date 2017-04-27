Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, buruk bir galibiyet sevinci yaşadıklarını belirterek, "Koita'nın sakatlığına çok üzüldük. Bu sakatlık sevincimizi buruk yaşamamıza neden oldu. Konyaspor'la bu sezon üçüncü maçımızı oynuyoruz. Üçü de kopya gibi karşılaşmalar. İlk yarılar hem oyun hem de skor olarak Atiker Konyaspor'un üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarılarda geri dönme çabamız şeklinde geçti. Bugün geçtiğimiz maça göre oyunda daha iyi başladık. Kalemize ilk gelen top gol oldu. Tam oyunu oturttuk derken kalemizde ikinci golü gördük." ifadelerini kullandı.



Devre arasında oyuncularla maçı çevireceklerine ikna olması konusunda konuştuklarını dile getiren Özdeş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Devre arasında oyuncularımın maçı çevirme konusunda ikna olması gerekiyordu. Geriye dönüşün çok önemli olduğunu onlarla paylaştım. İkinci yarı tüm oyuncularımı kutluyorum. Oyuna girenler ciddi katkı sağladı. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Dakika 80 hala gol atacağımıza olan inançlarını yitirmemişlerdi. İki ayaklı bir maç bu. Her şey Konya'da belli olacak. Orada daha doğru oynamamız gerekiyor. Daha zorlu bir rövanş maçı olacak. Umuyorum finale kalan taraf oluruz ve sonunda hayalimizi gerçekleştiririz." diye konuştu.



Atiker Konyaspor cephesi



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maça çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ama yenildikleri için çok üzgün olduklarını ifade etti.



Karşılaşma öncesinde gollü beraberlik ya da tek farklı mağlubiyetin kendiler için turu Konya'ya taşıma açısından avantaj kabul edilebileceğini belirten Kocaman, "İki maçlı bir oyun, turu geçme ve finale çıkma mücadelesi. Çok mükemmel bir başlangıç yaptık ve öne geçtik. İlk golden sonra arka arkaya 85 ve 86. dakikalarda iki tane daha gol yedik. Böyle bir mağlubiyet olduğu için çok üzüntülüyüz. Kendi adımıza konuşmamız, düşünmemiz, tartışmamız gereken taraflar var. Son derece kontrollü, iyi bir şekilde götürüyorduk maçı." değerlendirmesinde bulundu.



"Hakemlerin kişilikleri değişiyor"



Aykut Kocaman, maçta kendilerinin kontrolü dışında gelişen taraflar olduğunu aktararak, "Hakemlerin kişilikleri değişiyor." dedi.



Hakemlerin, bir takım öne geçtikten sonra diğer takım lehine düdükler çaldıklarını vurgulayan Kocaman, "Bugünkü hakem içinde geçerli bu. Eğer bir takım öne geçtiyse ondan sonra bir anda öbür tarafa doğru bir şey oluyor. Hakemlerin kişilikleri değişiyor. Görmemezlikten gelmeye başlıyorlar. Dirsekleri, tekmeleri görmüyorlar. Ondan sonra maçın dengeleri değişmeye başlıyor. 5 tane faul işin rengini değiştiriyor. Kasımpaşa zaten iyi takım. İkinci maçı düşünmeye başlayacağız." diye görüş belirtti.