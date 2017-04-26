Maçın Ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası yarı ilk ayağında 2-2 biten Medipol Başakşehir maçında beraberliği hak ettiklerini söyledi.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Advocaat, "Karşılaşmaya çok kötü bir başlangıç yaptık. Başında sert bir görüntü sergileyemedik. Belki de hala pazar akşamki Galatasaray galibiyetini düşünüyorduk. İlk 20 dakikalık bölümün ardından geri dönmeyi başardık. Sonraki bölüm bizim adımıza fena değildi. İlk yarının son 10 dakikasında rakibimize çok fazla alan verdik. Maçın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla daha iyiydik. En azından beraberlikle dönmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



Hollanda Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiası



Hollanda Milli Takımı'nın başına geçeceği iddialarıyla ilgili konuşan deneyimli teknik direktör, "Şu anda tek yaptığım şey, onlarla bir toplantı yapmak. Bu toplantıyı gerçekleştirdik ama beklememiz gerek. Şu anda verebileceğim tek cevap bu." ifadelerini kullandı.



Advocaat, sezon sonunda kulüp takımı çalıştırma kariyerinde emekli olacağını aktararak, "Hala görüşmemiz gereken çok şey var. Bir şeyler yapmadan önce görüşüp konuşmamız gerek. Öyle bir an gelecek ki evet veya hayır noktasına varacağız. Kulüp futbolundan, yani kulüp takımı çalıştırmaktan emekli oluyorum." şeklinde görüş belirtti.



Hollandalı bir gazetecinin, "Hollanda Milli Takımı'nın bir sonraki hocası olmayı istiyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Advocaat, "Şu anda bu konuyla ilgili bu şekilde konuşmanın çok anlamı yok. Herkes bir karar almadan mutlaka düşünür. Birkaç gün daha bekleyelim. O zaman durum netleşecek." cevabını verdi.



Abdullah Avcı ile yaşadığı gerginlik



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yaşadığı gerginlikle ilgili soru üzerine Advocaat, Avcı'nın oyunun içinde olmayı sevdiğini belirterek, "Başakşehir'in çok fazla sayıda maçını izledim. Onların hocasının bu tarz işlere girdiğini görüyorum. Bu akşam yine aynı durum oluşmaya başlamıştı. Eğer hiçbir şey yapmasaydım, onun sevdiği şey gerçekleşecekti. O yüzden ben de bir şey yapmak zorundaydım. Bu yaptıklarından hoşlanmadığımı ona göstermeliydim ama yanlış anlaşılmasın. Bu kulüp için yaptığı işlere saygı duyuyorum." açıklamasında bulundu.



Galatasaray derbisinden sonra Medipol Başakşehir karşılaşmasında da asist yapan Şener Özbayraklı'nın performansını değerlendiren Advocaat, "Son iki karşılaşmada iki harika asist yaptı. Savunma kısmında ise geriye geldiğinden çok öne gidiyor. Çok iyi bir çocuk. Bu da önemli bir nokta." diyerek sözlerini tamamladı.