TFF 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kalan Balıkesirspor'un teknik direktörü Can Cangök, alınan 1 puanının yaşanan sıkıntılara rağmen altın değerinde olduğunu söyledi.



Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Cangök, "Oyuncuların kafasını kaldırmakta zorlanıyoruz. Sıkıntıları aşamadık. Maç çok gitti geldi. Altınordu bu ligin en diri takımlarından birisi. Biz de kazanabilirdik, Altınordu farkı da yakalayabilirdi. Son dakikalarda maçı çevirebilirdik. Buna rağmen bu durumdaki 1 puan altın değerinde. Bazen çocuklara alkışlamayı bile çok görüyoruz. İnşallah sıkıntı olmadan önümüzdeki 5 karşılaşmayı tamamlarız ve seneye de ona göre adımlarımızı atarız." dedi.



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise son üç maçta seri yakalayarak kazanmaya alıştıklarını kaydederek, "Buraya da kazanmak için gelmiştik. İlk yarıda fırsatları yakaladık ama değerlendiremedik. Ön bölgede acemice davrandık. İkinci yarı tempoyu yükseltip rakibin düşeceğini biliyorduk. Bu dakikalarda golü de bulduk aslında ama net pozisyon olacak pası daha sonra atamadık. Bir puan yukarıya tutunma adına bizim için avantaj." diye konuştu.