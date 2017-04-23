Maçın Ardından

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, TFF 1. Lig'de 2-1 galip geldikleri Samsunspor karşılaşmasına ilişkin, "Alt sıralardan üst sıralara tırmanmak ve kopmak adına çok önemli bir maçtı." dedi.



Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bektaş, son haftalarda alıştıkları bir tablo ile geriden gelip kazanan bir takım olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:



"İlk yarı rüzgara karşı oynamanın bir dezavantajı vardı. İkinci yarıdaki pas trafiği ve oyun disiplininden kopmadan, eksik kalmamıza rağmen yine pozisyon vermedik. Rakip de yüklendi ancak biz ona rağmen o kopukluğu yaşamadık. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Alt sıralardan üst sıralara tırmanmak ve kopmak adına çok önemli bir maçtı."



Samsunspor cephesi



Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, çok iyi başladıklar ve götürdükleri, ikinci yarıda yedikleri 2 golden başka da rakibe çok fazla pozisyon vermedikleri bir oyun sergilediklerini dile getirdi.



Yedikleri iki basit golün kaybetmelerine neden olduğunu söyleyen Özköylü, "Bu kadar iyi oynadığımız, topa sahip olduğumuz, rakibe fırsat vermediğimiz bir maçta hata yaptınız mı rakipler hemen faturayı kesiyor. Biz de bunun cezasını gördük. Böyle bir oyunun karşılığının böyle bir sonuç olmaması gerektiğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.



Bir basın mensubunun Samsunsporlu taraftarların aleyhinde yaptığı tezahüratları sorması üzerine de Özköylü, şunları söyledi:



"Sezon sonunda Samsunspor'da olmayacağım. Bu takımı biz çamurdan aldık, bataklıktan aldık buralara getirdik. Ama aslan gibi bu işi yapıyorum, futbolcularım da yapacak. Bu takımı ligde bırakacağım, ondan sonra Allah herkesin yolunu açık etsin. Bu takımı bizim alıp getirdiğimiz yer ortada. Biz 11 puanda 2. yarıya başladık, bizim 10 puan önümüzde başlayan takımların önüne geçtik. Bu kadar terbiyesizlik, nankörlük olmaz. Allah'a havale ediyorum. Söyleyecek de başka bir şeyim yok."