Maçın Ardından

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'de 2-2 berabere kaldıkları Sivasspor maçına ilişkin "İki kez öne geçmemize rağmen maçı önde bitiremedik." dedi.



Denizli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, beklentilerin yüksek olduğu bir maçı geride bıraktıklarını kaydetti.



Karşılaşmada skor olarak iki kez öne geçtiklerini ifade eden Denizli, "İki kez öne geçmemize rağmen maçı önde bitiremedik. Lig tablosunda bizim adımıza üzücü bir şey yok. Hedefimizde değişen hiçbir şey yok. Bizden çok daha fazla düşünmesi gereken takımlar var. Eskişehirspor olarak herhangi bir şekilde olumsuz düşünce içinde değiliz. Bir hedefimiz var. Onu mutlaka vuracağız. Kimsenin şüphesi olmasın. En az düşünmesi gereken takım biziz." diye konuştu.



- Sivasspor cephesi



Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, inanılmaz bir futbol atmosferinde maç yaptıklarını belirtti.



Oyuncularının sahada çok iyi bir performans gösterdiğini anlatan Aybaba, "Son dokunuşlarda daha iyi olabilseydik daha farklı bir skor olurdu. İki kez geriye düşüp beraberliği yakalamak kolay olmadı. Önümüzdeki 5 maçın hepsi birbirinden önemli. Oyuncularımın bugünkü inanılmaz performansı ve isteği, ligi mutlu sonla bitireceğimizi hissettirdi." değerlendirmesinde bulundu.