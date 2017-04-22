Maçın Ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçta attıkları golleri antrenmanda çalıştıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özat, "Attığımız golleri antrenmanda çalışmıştık. Gol ararken hücumcu sayımızı artırmayı düşünüyorduk. Konsantre kaybı yaşayacaklarını tahmin ediyorduk ve oldu, biz de değerlendirdik." dedi.



Gençlerbirliği'nde hedeflerin büyüdüğünü aktaran Özat, "Hedef büyüyor ve bunun için daha fazla çalışmalıyız. Bundan sonra keyif almak istiyoruz. Bu psikoloji önemlidir. Futbolun doğrularını yapmaya çalışıyoruz. Biz teknik direktörlerin üzüntümüz de mutluluğumuz da bir gün. Yarından itibaren önümüzdeki maçın hazırlığına başlayacağız." diye konuştu.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da Kayserispor'dan kupa maçının rövanşını aldıklarını ifade etti.



Kırmızı-siyahlı futbolcuların maçta iyi mücadele ettiğine vurgulayan Cavcav, "Soyunma odasında gönülden oyuncularımızı tebrik ettim. Önümüzde Trabzonspor maçımız var. Bu maç ve yukarı sıralar için arkadaşlarımın iyi mücadele edeceğinden şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.



Kayserispor cephesi



Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk ise maçtan sonra istifa eden teknik direktörleri Sergen Yalçın ile ilgili değerlendirmeyi yönetim kurulunun yapacağını söyledi.



Ertürk, Sergen Yalçın'ın istifasıyla ilgili soruyu, "Hocamızın inisiyatifidir. Böyle bir karar aldı ancak yönetim kurulumuz bunu değerlendirecek. Hocamızın takımızda emeği büyüktür." şeklinde yanıtladı.



Karşılaşmanın kendileri açısından kötü geçtiğini aktaran Ertürk, "Kötü maç oldu. Yediğimiz golleri kendimiz hazırladık ve yenildik. Telafisi için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.