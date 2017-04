TFF 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği lider Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Yücel İldiz, "Çok heyecanlı fakat pozisyonu olmayan bir mücadele oldu, kazanmak adına her şeyi yaptık" dedi.



İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligdeki iddialarını sürdürmek açısından iyi bir sonuç almaları gereken bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.



İlk yarı iyi mücadele ederek golü bulduklarını dile getiren İldiz, "Ancak adam paylaşımdan dolayı golü kalemizde görünce, demoralize olduk, o dakikadan sonra istediğimiz olmadı. İlk yarıyı dengeli bitirdik diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.



İldiz, ikinci yarıda ise kazanmak adına her şeyi yaptıklarını ifade ederek, "Stratejik bir karşılaşmaydı. Çok heyecanlı fakat pozisyonu olmayan bir mücadele oldu, kazanmak adına her şeyi yaptık. Bir gerçek var ki bu tip maçlarda böyle mücadele gerekiyor. Beş maçımız kaldı, en iyi sonuçları alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.



- Evkur Yeni Malatyaspor cephesi



Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü İrfan Buz ise stratejik açısıdan çok önemli bir maç oynadıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Giresunspor gerçekten inanılmaz bir sezon yaşıyor. Zorlu bir deplasman olduğunu biliyorduk, puanlar almak istiyorduk ancak berabere kaldık. Maçın geneline baktığımızda gol pozisyonları az olan bir karşılaşma oldu, geçen hafta biz oyunu açmamıza rağmen maçı kaybettik. Bugün de maç 1-1 sonuçlandı. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Beş maç kaldı, önümüzdeki hafta Göztepe ile oynayacağız, Giresunspor ise Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Her şey olabilir."