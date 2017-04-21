Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Zoran Barisic, final bölümünde gerekli beceriyi göstermedikleri için üç puan alamadıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Barisic, oyuna iyi başlamadıklarını ancak 10. dakikadan sonra oyunun kontrolünü ele almayı başardıklarını belirtti.



"Çok net bir gol pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik." diyen Barisic, "İkinci yarıda da oyun iki taraf için çok açıktı. Kasımpaşa takımı da biz de gol fırsatları yakaladık. Oyun ve mesafeler çok açıldı. Özellikle üçüncü bölgede son pasları atmakta ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Maçtan bir puanla ayrıldık." diye konuştu.



"Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarında takımda bir boş vermişlik var mı?" yönünde gelen bir soru üzerine Barisic, böyle bir şeyin olmadığını, son dakikalarda oyuncuların verdiği mücadele ve isteğin ortada olduğunu kaydetti.



Avusturyalı teknik adam, sakatlıklıkları nedeniyle forma giyemeyen Kerim Zengin ve Traore'nin eksikliğinin takımı etkileyip etkilemediği yönündeki soruya, "Sakat oyunculardan ziyade oyunu geride kurma anlamında başlarda biraz sıkıntı yaşadık. Daha önemli sorun ön bölgede üretkenlikti. Son paslarda, final bölümünde gerekli beceriyi gösteremediğimiz için üç puan alamadık." şeklinde cevap verdi.



Özdeş: "Burada pozisyon vermemek bizim için önemli"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise zorlu ve çekişmeli bir maç oynadıklarını dile getirdi.



Maçı kazanacak fırsatlar bulduklarından bahseden Özdeş, "Oyunun ilk yarısında dengeli oynayan taraf bizdik. İkinci yarı iki takımın da pozisyonları oldu. Oldukça iyi mücadele vardı. Maçın ikinci yarısında gol atabileceğimiz, öne geçebileceğimiz pozisyonlar ve kontra ataklar bulduk. Bunları değerlendiremedik. Maçta iki kader anı var. Bunları değerlendirsek buradan 3 puan alarak ayrılacaktık. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi mücadele etti ve oyunu sonuna kadar kovaladı. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı, oyun disiplinine sadık kaldıklarından dolayı kutluyorum. Türkiye liginin iç saha performansı olarak en iyi üçüncü takımıyla oynadık ve burada pozisyon vermemek bizim için önemli." ifadelerini kullandı.



Önlerinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olduğunu vurgulayan Özdeş, şöyle konuştu:



"Şimdi kupada Atiker Konyaspor'la oynayacağımız maça hazırlanacağız. Oyun anlayışımızı sürdürerek avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Ligde kalan 6 haftada da maçlar kazanmak istiyoruz. Umarım bunu gerçekleştir takımım. İlk 35. dakikada bir oyuncu değişikliği, Veigneau'nun sakatlanıp çıkması, Koita'nın çıkması. Erken oyuncu değişiklikleri biraz daha ofansif olarak son bölümde diri tutamadı bizi. Erken iki oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Bugün buradan bir puan aldık, rakibimize bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."