Maçın Ardından

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, sahalarında 2-1 kaybettikleri Manisaspor maçına ilişkin, "Bu kritik maçta aldığımız mağlubiyet üzüntü vericidir." dedi.



Ligin alt sıraları açısından kritik bir maç oynandığını vurgulayan Özköylü, "Rakiplerimiz Elazığspor ile Şanlıurfaspor'un kazandığı bir haftada sahamızda kazanmayı çok istiyorduk. Manisaspor da bizim gibi tehlike hattının içinde yer alıyor. İlk yarı bizi iyi kontrol ettiler, ikinci yarı biz kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Oyun hakimiyetini ele aldık, öne de geçtik artık 2-0 yakalayacağımız noktada yediğimiz goller bizi oyundan düşürdü. Tabii ki kendi sahamızda bu kritik maçta aldığımız mağlubiyet üzüntü vericidir." ifadelerini kullandı.



Futbolun içinde her türlü sonucun bulunduğuna işaret eden Özköylü, şöyle konuştu:



"Haftalardır iyi sonuç alan bir Samsunspor vardı. Bugün de böyle oldu bizim adımıza bir nazarlık olsun. Oyuncularımla gurur duyuyorum. En çok üzüldüğüm şey taraftarın gösterdiği tepkiler. Kötü sözler, hakaretler beni çok daha fazla üzdü. Herkes bu takımı elleri patlayıncaya kadar alkışlaması lazım. Biz ne şartlarda ne zorluklarla bu takımı bu hale getirdik. İkinci yarının en fazla puan toplayan 3 takımından biriyiz. Bugün kaybetmiş olabiliriz, canımız sağ olsun. Yarış devam ediyor. Biz bu tepkiyi ve hakaretleri hiç hak etmiyoruz. Yazık günah gerçekten, ben çok üzüldüm ve kırıldım. Ben bunları söyleyenlere aynen iade ediyorum."



Küfür eden taraftarların maça gelmemesini isteyen Osman Özköylü, "Bize hareket edecek olan varsa gelmesin maça. Ben buraya ne şartlarda geldim, ne şartlarda takımı aldığım ortada. Ben 'şerefsiz' denmeyi hak etmiyorum, ben 'karaktersiz' denmeyi hak etmiyorum, ben buraya boynuma ipi geçirdim de geldim. Bunun için mi geldik biz, inanın maç anında istifa etmeyi düşündüm. Ama bu mücadeleye girdim bu çocukları yalnız bırakamam. bu kadar karakterli oyuncuları ben yalnız bırakamam, bana yakışmaz ve bu mücadeleye de nankörlük olur. Biz işimizi yapacağız, Elazığspor maçında alacağımız sonuçla bize söylenenlerin hepsini söyleyenlere iade edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Manisaspor cephesi



Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise altın değerinde bir maç kazandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Öncelikle oyuncularımı kutluyorum, hakikaten özel bir maç kazandılar. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Herkes 'tesadüf' de diyebilir, başka şeyler de diyebilir. Biz kazandıktan sonra bütün maçları tesadüf olarak nitelendiriyorlar. Samsunspor, 8 haftadır kaybetmeyen ve bu ligin flaş bir takımı. Oyunu olgunlaştırarak oynuyorlar. Bunu bilerek geldik ve iki forvetle oynadık, önde bastık pozisyon vermedik, neticede geri düşmemize rağmen kazandık. Bu dönemde Samsunspor'a karşı 2 forvetle oynamak bizim ne kadar cesaretli olduğumuzu ve ne kadar öz güvenli bir takım olduğumuzu herkese tekrar gösterdik."