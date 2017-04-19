Maçın Ardından

TFF 1. Lig'de Boluspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Gerçek kimliğimiz ile devam ettirebilirsek bütün maçları kazanmaya adayız." dedi.



Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son haftalarda ligin formda ekiplerinden, oynadığı futbolu skora yansıtan bir takımla karşılaştıklarını belirtti.



Son iki haftada oynadıkları maçları kazandıklarını hatırlatan Hüseyin Eroğlu, oyuncuların kendi kimliklerini sahaya yansıtmaya başladıklarını ve skorla beraber takımın öz güveninin arttığını vurguladı.



Boluspor maçında 6 tane genç futbolcuyla sahaya çıktıklarını belirten Eroğlu, "Futbolun doğrularını fiziksel ve taktiksel anlamda yapabiliyorsa her futbolcum her an oynayabilecek durumdadır." diye konuştu.



Eroğlu, maça iyi başlamadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:



"Sonradan oyun kontrolümüze geçti. Tempoyu yükselttiğimizde rakibin buna karşılık veremeyeceğini biliyorduk. Topa sahip olarak da rakibin dengesini bozmaya çalıştık. Golü bulduktan sonra oyun tamamıyla bize geçti. Hak ettiğimiz bir galibiyet diye söyleyebilirim. 3'te 3 oldu belki 2 yıl önce böyle bir başlangıçta da yine aynı konuşmayı yapmıştım. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Gerçek kimliğimiz ile devam ettirebilirsek bütün maçları kazanmaya adayız yeter ki kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışalım."



Boluspor cephesi



Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise burada alınacak 3 puanın sadece ilk 6 için değil ilk 2 için de çok önemli olduğunu ancak bunu başaramadıklarını söyledi.



Çapa, çok genç koşan bir takım ile karşılaştıklarını gol gecikince rakibin öz güven sahibi olduğunu belirtti.



Maçın saat 13.30'da oynanmasına anlam veremediğini belirten Çapa,"Biraz daha kulüplerin bulunmuş olduğu iklimlere göre programlar yapılırsa daha güzel ve göze hoş gelen futbol olur." ifadelerini kullandı.