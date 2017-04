UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki rövanşın uzatma bölümü sonunda Bayern Münih'i 4-2 yenerek yarı finale çıkan Real Madrid'in 3 golünü atan Cristiano Ronaldo, "Haklı bir kazananız." dedi.



Ronaldo, maçın ardından İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, Alman temsilcisine karşı çok iyi oynamazlarsa gol yiyebilecekleri bilinciyle çıktıklarını söyledi.



Bayern'in mükemmel bir takım olduğunu gösterdiğini belirten Ronaldo, "Ama Madrid her zaman Madrid. İlk yarı bir veya iki gol atabilirdik, aynı şekilde ikinci yarı da. Madrid zorlanarak kazanmaya alışık. Madrid hiç şüphe yok ki daha iyiydi. Bayern gibi bir takıma iki maçta 6 gol atmak kolay değil. Tura layıktık. Haklı bir kazananız." diye konuştu.



Portekizli yıldız oyuncuya, ilk golü attıkları 76. dakikaya kadar girdiği bazı pozisyonları değerlendirememesinden dolayı Bernabeu'daki bazı taraftarlarca ıslıklanmasıyla ilgili düşünceleri soruldu.



Bu soru üzerine Ronaldo, "Adımı bir sokağa vermelerini mi istiyorum? Asla. Sadece beni ıslıklamasınlar. Her zaman en iyisini vermeye çalışıyorum. Olumlu olanlarda bu maçtan ayrılıyorum. Takım iyiydi, iyi oynadı ve elbette ki gollerden dolayı memnunum." yanıtını verdi.



"Ronaldo kilit anlarda hep ortaya çıktı"



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, bu tür karşılaşmalarda zorlanmalarının normal olduğunu vurguladı.



Zidane, "Bu turu geçmek için 6 gol attık. Layığıyla yarı finale çıktığımızı düşünüyorum." yorumunu yaptı.



Müsabakanın hakemiyle ilgili bir soru üzerine Zidane, "Maçtan hakemi çıkartmak çok zor. Onların ikinci golü de ofsayttı. Bir onlardan, bir bizden alınmış gibi düşünülebilir. Ne olursa olsun iki maçta da kazanmaya layık olan taraf bizdik." ifadelerini kullandı.



Zinedine Zidane, Bayern Münih'e karşı iki maçta 5 gol atan Ronaldo ile ilgili düşüncelerini de aktardı.



Oyuncusunun kilit anlarda hep ortaya çıktığını gösterdiğini anlatan Zidane, "Farkı yaratan o. İstediği zaman sonuca varıyor. Tek biri ve ona sahip olmaktan memnunuz. Belki de bundan sonra onu ıslıklamazlar ama burası Madrid, bazen böyle şeyler olabiliyor ve o da bunu biliyor. Ronaldo rahat olmalı. Taraftar her zaman tüm yaptıklarından dolayı Ronaldo'ya teşekkür edecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Ancelotti'den hakeme tepki



Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Cristiano Ronaldo'nun attığı ikinci golün ofsayt olduğunu iddia ederek Macar hakem Viktor Kassai'yi eleştirdi.



UEFA'ya "maçlarda video teknolojisini bir an önce kullanma" çağrısı yapan Ancelotti, şöyle devam etti:



"Hakemler hakkında konuşmayı sevmem ama hakem kötüydü. Eğer hakem Ronaldo'nun pozisyonunda hata yapmasaydı ne olurdu bilinmez ama önemli olan hata yapmamak. Bir maçta çok kez şüpheli durumlar olabilir ama burada hiçbir şüphe götürecek pozisyon yok."



İtalyan teknik adam, Ronaldo'nun golünün ardından hakemden pozisyonun videosunu izlemesini istediğini de belirtti.



Ancelotti, Kassai ile ilgili başka bir soruyu ise "Maç sonunda sadece hakemi selamlayıp 'İyi iş' dedim." diye yanıtladı.