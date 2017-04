TFF 1. Lig'de sahasında Eskişehirspor'a 2-1 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "Her şeye rağmen, ne olursa olsun önümüzdeki haftalarda bu işi bitireceğiz." dedi.



Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün çok önemli bir karşılaşma oynadıklarını ancak 2-1 kaybettiklerini anımsattı.



Geriye düştükten sonra pozisyonlar bulduklarını anlatan Buz, "İkinci yarı biraz daha pozisyona girmek istedik. Kontra ataklardan ikinci gölü kalemizde bulduk. Pozisyonlarımız vardı maalesef kaybettik. Taraftarlarımız bizi inanılmaz derecede destekledi en fazla ona üzüldüm. Yine de devam ediyoruz. Şimdi Giresunspor maçına bakacağız. 6 maçlık bir periyot var. İşi bitirebilirdik burada ancak camia ve futbolcu kardeşlerimizle devam etmemiz gerekiyor. Kaldı ki avantaj yine bizde." diye konuştu.



Buz, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı da eleştirerek, şunları kaydetti:



"Faul olmayan bir pozisyonda sarı kart göstermesi...Bugün de çifte standart uygulandığını düşünüyorum. Ancak ne olursa olsun bu pozisyonları gole çevirmemiz, kendi sahamızda kazanmamız gerekiyor. Her şeye rağmen, ne olursa olsun önümüzdeki haftalarda bu işi bitireceğiz. Arada 5 puan fark var. Bizde biraz akıllı olalım, kenetlenelim. Bizi böyle kolay kolay bu pistten dışarı atamayacaklar diye düşünüyorum. Biz mutlu sona ulaşacağız. Ondan kimsenin şüphesi olmasın."



Eskişehirspor cephesi



Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise futbolseverlerin yakından takip ettiği bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.



Rakiplerinin haftalardır lider olduğunu, bu liderliği de oynadığı futbolla hak eden bir takım olduğunu belirten Denizli, şöyle devam etti:



"Bizde bir hedef için mücadele ediyoruz. Böyle zor bir günde buradan galibiyetle çıkmak son derece önemli. Bugünkü galibiyeti, belki bizim için düşündüğümüz hedefin başlangıcı olarak değerlendirmek lazım. Güzel bir maç oldu her iki takım adına. Belki çok daha farklı kazanabileceğimiz bir maçı zora da soktuk diyebiliriz. Son 5-10 dakikayı telaşla geçirdik. Bu kadar gol kaçırıp, böyle bir gol yedikten sonra bir takım dengeler oyun içerisinde bozuldu. Bunlara rağmen haftayı en kazançlı takım kapatmak, üst gruptaki takımların aldığı sonuçlar itibariyle bizim adımıza son derece önemli."



Denizli, Evkur Yeni Malatyaspor'un çok büyük bir avantaj yakaladığını ve bunun devam ettiğine değinerek, kendilerinin de en azından lig sıralamasında Malatya'nın yanında olmak istediklerini ifade etti.



Karşılaşma sırasında rakiplerinin kullanacağı, taca çıkan çok sayıda topu oyunun duraksamaması için kendisinin yakaladığını aktararak, "Burada skor önemli değil amacımız önemli. Ben kalecinin topu oyuna yavaş sokmasını, futbolcunun ağır hareket etmesini gerçekten kabul etmiyorum. Skor, gittiğimiz yol ne olursa olsun buna yıllardır karşı çıkan bir insanım. Bu şampiyonluk maçı dahi olsa. Bu konuda sinirlendiğimi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.



Denizli, Türkiye'nin son yıllarda hakemlerle ilgili negatif bir algıya sahip olduğunu savunarak, şunları kaydetti:



"Benim için Türkiye'de en güvenilir kurumlardan bir tanesi hakemlik kurumudur. Şu anda Türkiye'de görev yapan hakemlerin kararlarının yanlış veya doğru olması benim onlar hakkımdaki düşüncemi değiştirmez. Oynadığımız milli maçlarda dahil bir hakemin verdiği kararları asla takımımın ve ülkemin gözlüğünden seyretmedim, futbolun kuralları içerisinde seyrettim. Türkiye'de tribünlerin bazı kararlara tepkileri hakem kararlarının yanlış olduğunu göstermez. Bugün yanlış kararlar da vermiş olabilir, bu gayet doğaldır. Ali Palabıyık bu ülkenin en önemli hakemlerinden biri olma yolunda, belki de en iyisi olacak önümüzdeki dönemde, bu yolda ilerliyor. Bugünkü maçta hakemin oyunun sonucuna dair etki edebilecek herhangi bir hatasını görmedim."