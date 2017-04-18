BALIKESİR(AA) - Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, TFF 1. Lig'de 3-1 kazandıkları Göztepe maçına ilişkin, "Var olma mücadelesinde ilk adımı başardığımızı düşünüyorum." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Uğur, Bandırmaspor adına önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Oyundan ve skordan memnun olduğunu dile getiren Uğur, şunları kaydetti:



"Var olma mücadelesinde ilk adımı başardığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı gönülden kutluyorum. Gerçekten saha içinde inanılmaz bir mücadele verdiler. Goller attılar, birçok golü kaçırdılar. Söylediğimiz gibi, dört günlük çalışmanın sonucunda da inanılmaz bir şeyi başardık. Negatif ortamdan pozitif ortama geçtik. Önümüzde altı müsabakamız var. İçeride ve dışarıda kazanma uğruna ne varsa, mücadeleyi sahaya yansıtmaya çalışacağız. İnşallah zor olanı başarırız, diye umut ediyorum."



Göztepe cephesi



Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise karşılaşmanın sonunda kendileri için mutlu bir tablonun oluşmadığını belirtti.



İyi oynadıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını ifade eden Vural, "Maçın başından sonuna kadar göründüğü kadarıyla kazanmak isteyen bir Göztepe vardı. Önde oynamak isteyen, bir an evvel pozisyon bulmak, rakibe yakın oynamak isteyen bir Göztepe. 22. dakikada atağa çıkarken Halil'in verdiği bir geri pas, kalemize gol olarak döndü. 50. dakikada Soner ile atağa çıkarken pas geri döndü ve gol oldu. Üçüncü gol de 74. dakikadaydı. Yine skoru değiştirmek adına çaba verirken oldu. Takımın iyi tarafı, maçın bitimine 16 dakika kala da inanılmaz bir mücadele vermesiydi ama maalesef yeterli olmadı. Sonuçta atamazsanız sonucu değiştiremiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.