UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fransa ekibi Olympique Lyon'un kulüp başkanı Jean-Michel Aulas, İstanbul'daki rövanş karşılaşmasının seyircisiz oynanması gerektiğini söyledi.



Maçın ardından W9 kanalına konuşan Aulas, "Hakkaniyetli tek çözüm, rövanş karşılaşmasının seyircisiz oynanması." dedi.



UEFA'nin rövanş karşılaşması için tüm tedbirleri alması gerektiğini kaydeden Aulas, "Ben UEFA'nın sorumluluğunu üstlenerek gerekli önlemleri alacağını umut ediyorum. Seyircisiz veya başka sahada maç oynanabilir. Ancak Beşiktaş'ın sahasına gitmenin oldukça zor olacağını düşünüyorum. Bu akşam her iki tarafta da yaşanan aşırılıkları görünce hepimiz çok korktuk." diye konuştu.



Aulas, saha içinde ve dışındaki gerginliklerle ilgili olarak, "30 yıldır hiç böyle bir şey yaşamadım." ifadelerini kullandı.