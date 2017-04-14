Maçın Ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon'a 2-1 yenildikleri ilk maçta yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduklarını söyledi.



Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, olaylara kimin sebebiyet verdiğinin önemli olmadığını belirterek, "Oyunun 45 dakika geç başlamasından dolayı üzgünüz. Kim tarafından nasıl olduğu önemli değil, önemli olan futbolda bu tip görüntüler vermemek. Yanımızda olumsuzluk yapan taraftar varsa izin vermemek lazım. Her taraf bozulabilir, herkes zan altında kalabilir. Şiddetin sahada olmasını istemediğimiz halde maalesef oluyor." diye konuştu.



Olympique Lyon ile yaptıkları maçı değerlendiren Güneş, şunları kaydetti:



"İlk bölümde oyunu kontrol etmeye çalıştık. Oyunu iyi taşıdık. Rakibin duran toplarına karşı tedbirlerimiz iyiydi. Bize çarpan topla rakip gol attı. İkinci gol bizim hatamızdan oldu. 1-1 olsa da, 1-0 kazansak da ikinci maç yine zor olacak. Turu geçecek gücümüz var. Son bölümde bazı arkadaşların yerine aldığımız oyuncular daha dirençli oynaması gerekirken olmadı. 1-0'dan 2-1 mağlup olmak bizim için üzücü ama umutsuzluk olarak bakmıyorum. İlk maç için bir kayıp olarak bakıyorum."



"Nerede olursa olsun şiddete karşıyız"



Güneş, karşılaşmada yaşanan olaylar sonrası Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas'ın rövanş maçının seyircisiz oynanması yönünde açıklamalar yaptığı şeklindeki iddiaların sorulması üzerine, şunları söyledi:



"Birini suçlayarak hiçbir sonuca ulaşamıyoruz. Maçtan önce ne oldu bilmiyoruz. Böyle yanlışlığı yapan kimse eleştirmek lazım. Burada oldu, İstanbul'da olmadı. Olmadan olayı oraya havale ettiğinizde yanlışın önünü açarsınız. En büyük yanlışlık tribünlerin kullanma şekliydi. Üst tribün deplasman takımına verildi, tam tersi de yanlış olurdu. Tedbir zorlaşır. Bir bölüm verilseydi, üstlü altlı tedbirler alınırdı. Çok büyük olaylar olduğunu düşünmüyorum. Atılanlardan rahatsız olanlar sahanın içine girdi. Üç beş kişi yapmıştır. Toplamın yaptığını söyleyemeyiz. Biz kim yaparsa yapsın Fransa, Türkiye, başka ülke, saha içi, saha dışı, nerede olursa olsun şiddete karşıyız."



Yaşanan olaylar sonrası hakemlerle neler konuştukları yönünde bir soruyu yanıtlayan Güneş, "Hakeme de onların antrenörüne de söyledim. 'Beraber gidelim sahaya çıkalım' teklifi benimdir." ifadelerini kullandı.



Olympique Lyon karşısında kullandıkları korner atışlarında oyuncularının üzerine yabancı madde atıldığını anlatan Şenol Güneş, "Biz buna rağmen oyunumuzu oynamaya çalıştık. İstanbul'da öyle bir insan yok." değerlendirmesinde bulundu.



Kaleci Fabricio'nun hatasının ardından yenilen gole de değinen Güneş, "Kalecinin, savunmanın riskli hareketler yapmasını doğru bulmam. Geriden risk almak, çalım atmak, riskli paslar vermek takıma katkı sağlamaz, aksine gole neden olur." şeklinde konuştu.