Maçın Ardından

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldız oyuncu Emmanuel Adebayor, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



Karşılaşmada 3 gol atan Adebayor, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Medipol Başakşehir için güzel bir gece oldu. Türkiye'ye gelmeden önce de bu ligin çok zorlu olacağını biliyordum. Bu meydan okumaya bilerek geldim. Beşiktaş'ın geriye düştüğü maçı kazandığını görünce bizim de bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Biz de bunu başardık." diye konuştu.



Adebayor, "hat-trick" yaptığı maçta topu aldığının hatırlatılması üzerine, "Bir santrfor olarak gol attığınızda mutlu olursunuz, 3 gol attığınızda çok daha mutlu olursunuz. Ben bunun dışında bugün sahada anahtar bir oyuncu olduğuma inanıyorum. Attığım gollerin yanı sıra takım savunmasına da yardımcı oldum. Önemli olan kazanmaktı, biz bunu bugün gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansı ile ilgili olarak Adebayor, "Öncelikle bu galibiyetin keyfini çıkaralım, sonuçta önümüzde maçlar var. Ondan sonra tekrar bu zamana kadar yaptığımız gibi maç maç bakmaya devam edeceğiz. Bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyoruz." yorumunda bulundu.



Maçtan sonra Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Nigel de Jong'un formasını aldığını belirten Adebayor, "De Jong benim için bir kardeş gibidir. Üç sene Manchester City'de birlikte oynadık. Ailelerimiz de görüşüyor zaten. Ne yazık ki bugün oynamadı. Bugün görüştüğümüzde de eski günlerden konuştuk. Sonuçta bu futbol." değerlendirmesinde bulundu.