Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, sahada varlık gösterememelerinden yakındı.



Tudor, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, böyle bir yenilginin ardından konuşmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Sahada bizden daha iyi olan bir takım vardı. Aslında bu durum sezonun da özetiydi." dedi.



Farklı bir yenilgi aldıklarını hatırlatan Hırvat teknik adam, "Şu anda yapılması gereken, kafamızı öne eğip çalışmak. Yapacak başka bir şey yok. Üzücü nokta, ilk dakikadan itibaren top oynamaya bir türlü başlayamadık." ifadelerini kullandı.



Devre arasında oyuncularına, "Biz buraya Nou Camp'ta Barcelona'ya karşı oynamaya gelmedik. Çıkalım ve top oynayalım. Sorumluluğu ben alıyorum." dediğini aktaran Tudor, "Bunu başaramamak beni çok üzdü. Diğer taraftan, bir hata yapıyorsunuz ve gol yiyorsunuz. Rakip ise o hataları yapmadı. Sonuçta böyle bir skor ortaya çıktı." şeklinde konuştu.



Hafta boyunca futbolcularına hırslı, arzulu oynamaları ve ikinci toplara sahip olmaları gerektiğini söylediğini anlatan Hırvat çalıştırıcı, şöyle devam etti:



"Maç toplantısında hiç taktik konuşmadım açıkçası. Sadece oyun mantalitemizin, mücadelemizin ve ikinci toplara hakimiyetin önemini anlattım. İkili mücadeleleri kazanmamız gerektiğini söyledim ancak maçın başında 10 ikili mücadelenin 8'ini rakip kazandı. Taktik konusuna gelince, Adanaspor maçının aynı taktiğini oynadık. Savunmada 4 kişiyle kaldık. Tabii ki kendi sahanızda Adanaspor'la oynamak ile deplasmanda Medipol Başakşehir'e karşı oynamak aynı değil."



"Burada Şampiyonlar Ligi finali oynamıyoruz"



Igor Tudor, maç öncesi oyuncuları üzerinde büyük bir baskı olduğunu hissettiğini aktardı.



Bunun, kendisini üzen ve açıklanması zor bir durum olduğunu dile getiren Tudor, "Öyle bir havada geldik ki inanılmaz bir baskı vardı üzerimizde. Bununla baş edemedik. Burada bir Şampiyonlar Ligi finali oynamıyoruz. Devre arasında futbolcularıma, 'Çıkın, oynayın ve keyif alın.' dedim. Bu durumu anlamak benim için çok zor." değerlendirmesinde bulundu.



Önlerinde 7 maç daha olduğunu belirten Tudor, "Önemli olan bu yenilgiden ders almak ve bir şeyler öğrenmek. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var ve o maça odaklanmalıyız." derken, Sneijder ile Podolski'yi yedek soyundurmasıyla ilgili soruya, "Aklımda, bu maç için kafamdaki en iyi kadroyu çıkarmak vardı ve tercih haklarımı böyle kullandım." cevabını verdi.